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Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımına başlandı! CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımına başlandı! CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 15:44
Güncelleme:04.09.2024 15:44
CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkıma ilişkin açıklama yapan Çevre İl Müdürü Ejder Batur, "Kamu kurumları hukuka riayet etmeli. Toplam 7 yapı var burada. 2'si iskanlı 5'i iskansız. Bu 5 iskansız yapının yıkımı devam ediyor." dedi. Diğer yandan yıkım esnasında bölgede gerginlik yaşanırken son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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