04 Ekim 2023, Çarşamba
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Van'da hortum! Sağanak yağış sonrası Van Gölü'nde hortum oluştu
Van'ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış sonrası Van Gölü'nde hortum oluştu. Bazı vatandaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşlar tarafından çekilen bir videoda Van Gölü'nde 3 ayrı yerde hortum görüldü. Yaklaşık 3 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.