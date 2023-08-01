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Van kedi evinin sevimli sahipleri! Nesillerinin korunması için Van kedilerine özenle bakılıyor

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 13:14
Türkiye'de milli ırk tescili alan Van kedilerine nesillerinin korunması için Van kedisi villasında özenle bakılıyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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