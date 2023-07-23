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Uzun yola çıkacak sürücüle dikkat! Ne kadar sıklıkla mola verilmeli?

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 17:07
Güncelleme:23.07.2023 17:08
Kavurucu sıcaklar sürüyor. Uzmanlar da uzun yola çıkacak olan sürücüleri uyardı. Peki aşırı sıcakta araç kullanma süresi ne kadar olmalı? Ne kadar sıklıkla mola verilmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan uluslararası yol güvenliği uzmanı Murat Tan anlattı.
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Uzun yola çıkacak sürücüle dikkat!
Uzun yola çıkacak sürücüle dikkat!
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