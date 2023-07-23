23 Temmuz 2023, Pazar
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Uzun yola çıkacak sürücüle dikkat! Ne kadar sıklıkla mola verilmeli?
Kavurucu sıcaklar sürüyor. Uzmanlar da uzun yola çıkacak olan sürücüleri uyardı. Peki aşırı sıcakta araç kullanma süresi ne kadar olmalı? Ne kadar sıklıkla mola verilmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan uluslararası yol güvenliği uzmanı Murat Tan anlattı.