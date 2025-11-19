Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak

İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek için hayata geçirilen kiralık sosyal konut modeli başlıyor. Ev sahibi devlet olacak, 15 bin konut kura ile hak sahiplerine tahsis edilecek. Kiralar bölge rayiç bedelinin altında olacak, konutlar 3 yıllığına kiralanacak ve yönetim ile denetim TOKİ tarafından yürütülecek.

