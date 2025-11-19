19 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak

Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2025 10:15
İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek için hayata geçirilen kiralık sosyal konut modeli başlıyor. Ev sahibi devlet olacak, 15 bin konut kura ile hak sahiplerine tahsis edilecek. Kiralar bölge rayiç bedelinin altında olacak, konutlar 3 yıllığına kiralanacak ve yönetim ile denetim TOKİ tarafından yürütülecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Bakan Yumaklı: Zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak
Bakan Yumaklı: Zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor!
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor!
Diplomasinin kalbi yine Türkiye’de atacak!
Diplomasinin kalbi yine Türkiye'de atacak!
Eski enişteye neden elektronik kelepçe takıldı?
Eski enişteye neden elektronik kelepçe takıldı?
Böcek ailesini ilaçlama öldürmüş olabilir
"Böcek ailesini ilaçlama öldürmüş olabilir"
Zelenskiy kritik zirve için Türkiye’de!
Zelenskiy kritik zirve için Türkiye'de!
Türkiye 13 yıl sonra Suriye’ye büyükelçi atadı
Türkiye 13 yıl sonra Suriye’ye büyükelçi atadı
Türkiye’nin 5. sondaj gemisi göreve hazır!
Türkiye'nin 5. sondaj gemisi göreve hazır!
CHP’li vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu
CHP'li vekillerden Özel’e yolsuzluk ultimatomu
Özel’den yeni değişim hesabı!
Özel'den yeni değişim hesabı!
100 milyar liralık altın vurgunu!
100 milyar liralık altın vurgunu!
BM Genel Kurulu ABD’nin Gazze planını kabul etti
BM Genel Kurulu ABD'nin Gazze planını kabul etti
Daha Fazla Video Göster