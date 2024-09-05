05 Eylül 2024, Perşembe
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Üsküplü amcadan Başkan Erdoğan'a selam!
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Fidan, okuldan ayrıldığı sırada okulun kapısında bekleyen Üsküp halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Üsküplü bir kişi, Bakan Fidan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti. O anlar kameralara da yansıdı.