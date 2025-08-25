25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!

Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 11:34
İstanbul Beşiktaş’taki evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Helin Uçar, memleketi Amasya’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi, uzun süre haber alamayınca İstanbul’a gelip acı gerçekle karşılaştı. İlk bulgulara göre genç kızın vücudunda kesici veya delici bir iz bulunmazken, kesin ölüm nedeni için adli tıp raporu bekleniyor. Polis, cinayet ihtimali dahil tüm olasılıkları araştırıyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmadaki son gelişmeleri bölgeden aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Bakan Fidan: BM Genel Kurulu’na üye yapılmalı
Bakan Fidan: BM Genel Kurulu'na üye yapılmalı
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!
Kabine 2. kez Ahlat’ta toplanıyor! Gündemde neler var?
Kabine 2. kez Ahlat'ta toplanıyor! Gündemde neler var?
Uzmanlar: Korkulacak bir durum yok
Uzmanlar: Korkulacak bir durum yok
Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber’de çarpıcı yorum
Lozan yeniden yorumlanmalı! A Haber'de çarpıcı yorum
Depremin ardından uzman isimden açıklama geldi
Depremin ardından uzman isimden açıklama geldi
Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Ortadoğu’dan Akdeniz’e güç mücadelesi
Tarihi geçişi Başkan Erdoğan böyle selamladı
Tarihi geçişi Başkan Erdoğan böyle selamladı
Donanmanın yıldızları İstanbul’u selamladı
Donanmanın yıldızları İstanbul'u selamladı
A Haber ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da
A Haber ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu
Türk siyasetinin muhalefet sorunu
Türk siyasetinin “muhalefet” sorunu
Daha Fazla Video Göster