Üniversite öğrencisi Helin evinde ölü bulundu!

İstanbul Beşiktaş’taki evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Helin Uçar, memleketi Amasya’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi, uzun süre haber alamayınca İstanbul’a gelip acı gerçekle karşılaştı. İlk bulgulara göre genç kızın vücudunda kesici veya delici bir iz bulunmazken, kesin ölüm nedeni için adli tıp raporu bekleniyor. Polis, cinayet ihtimali dahil tüm olasılıkları araştırıyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmadaki son gelişmeleri bölgeden aktardı.

