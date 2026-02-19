CANLI YAYIN
Ümraniye’de ramazan coşkusu: Gönül coğrafyasından yerel etkinliklere ramazan bereketi

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Ümraniye’de büyük bir coşku ve maneviyatla karşılandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi’nde kurulan Ramazan çadırında düzenlenen etkinliklerden sosyal yardımlara, Gazze’den Afrika’ya uzanan iyilik köprülerinden gençlerle buluşmalara kadar geniş kapsamlı projelerini A Haber muhabiri Erşhan Karaca aracılığıyla tüm Türkiye'ye aktardı.

Ordu'da kan donduran olay kamerada
Karakolda dehşet: Polisin silahıyla canına kıydı
Çalışan annelere 24 hafta doğum izni müjdesi!
Kadraj |168 sözde aydından skandal laiklik açıklaması
Mardin'de 17 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence
Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!
Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de
