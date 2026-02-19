Ümraniye’de ramazan coşkusu: Gönül coğrafyasından yerel etkinliklere ramazan bereketi

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Ümraniye’de büyük bir coşku ve maneviyatla karşılandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi’nde kurulan Ramazan çadırında düzenlenen etkinliklerden sosyal yardımlara, Gazze’den Afrika’ya uzanan iyilik köprülerinden gençlerle buluşmalara kadar geniş kapsamlı projelerini A Haber muhabiri Erşhan Karaca aracılığıyla tüm Türkiye'ye aktardı.