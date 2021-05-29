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Ümit Özdağ’dan yeni parti için ilk adım! Ayyıldız Hareketi’ni başlatacak

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Giriş: 29.05.2021 12:50
Güncelleme:29.05.2021 12:51
İYİ Parti'den olaylı bir şekilde ayrılan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Ayyıldız Hareketi'ni bugün başlatıyor. Ümit Özdağ, Türk İslam aleminin önemli isimlerinden Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ederek yeni parti için ilk adımını atacak. Özdağ'ın hedefi yaz sonunda partiyi kurmak.

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