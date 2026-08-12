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İHA

Sultangazi'deki operasyonda 9 kilo 564 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda toplam 9 kilo 564 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 250 gram skunk, 4 hassas terazi, 1 ısı pres makinesi, kilitli şeffaf poşetler içerisinde toplam 9 kilo 564 gram uyuşturucu madde ve 1 pompalı tüfek ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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