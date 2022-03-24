Ukrayna ordusu Hostomel’e girdi! Havalimanının kontrolü Ukrayna geçti

Son dakika haberine göre… Rusya-Ukrayna savaşı 29. Gününde. Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Rusya, Kiev’in kapısı olarak tanımlanan İrpin-Bucha hattından geri çekilirken 15 kilometreye kadar düşen mesafe 50 kilometreye çıktı. Öte yandan kritik noktalardan olan ve Rusya’nın üs kurmaya hazırlandığı Hostomel Havalimanı, Rus güçlerinden alındı ve Ukrayna’nın kontrolüne girdi. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu anlattı.

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