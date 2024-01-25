Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlatıyor. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi.

YOLCULUK SÜRESİ 64 DAKİKADAN 39 DAKİKAYA DÜŞECEK

Toplu ulaşım içinde;

Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.

RAYLI SİSTEM İKİ KATINA ÇIKACAK

Raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise 1004 kilometreye çıkacak.

KARAYOLU KULLANIMI AZALTILACAK

%72 olan karayolu payı 2029'da %60'a, 2034'te %48'e düşecek.



Öncelikli olarak;

14.2 km'lik Yenikapı -İncirli- Sefaköy metro hattı

18.0 km'lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı

28.0 km'lik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı

5.4 km'lik Sultanbeyli-Kurtköy metro hattı tamamlanacak.



Sabiha Gökçen-Kurtköy hatlarıyla 1004 KM hedefi yakalandığında günlük;

- 21,75 milyon araç-kilometre

- 1,94 milyon araç saat

- 1,691 milyon emisyon

- 10,26 milyon TL yakıt tasarrufu sağlanacak.

- Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya inecek

- Ortalama trafik yoğunluğu %64'ten %40'a düşecek.



İKİ YAKAYA İKİ BÜYÜK TÜNEL

Karayolu ulaşımı dev tünel projeleriyle rahatlatılacak.

- İlk 5 yılda, Avrupa yakasında 25,7 kilometrelik Çayırbaşı - Ayazağa - Levazım - Dolmabahçe tüneli ile 11,6 kilometrelik Kağıthane - Bayrampaşa Hal tüneli açılacak.

Mevcut Sarıyer- Çayırbaşı Tüneli'nin devamı niteliğindeki Sarıyer- Kilyos tüneli tamamlanacak. Böylece Kilyos-Dolmabahçe arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Kuzey Marmara otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de kolaylıkla erişim sağlanacak.

Anadolu yakasında ise Yenisahra ile Bostancı 10,2 kilometrelik tünelle bağlanacak. Araç başı 10 dakika kazanılacak ve karbon emisyonu yılda 13 ton azalacak.

- İkinci beş yılda, Bayrampaşa - Büyükçekmece arasında 50,9 kilometre karayolu tüneli tamamlanacak. Araç başına 45 dakika kazanılırken, yılda 44 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak.

Harem-Çengelköy-Kavacık arasında ise 23,8 kilometrelik karayolu bağlantısı yapılarak sahil yoluna alternatif güzergâh sunulacak. Araç başına 20 dakika kazanılırken, karbon salınımı yıllık 26 ton azalacak.

Böylece İstanbul akıllı, güvenli, konforlu, sürdürülebilir, iklim dostu, emisyonsuz ulaşımı olan bir şehir hâline gelecek.

E-5'in Anadolu yakasına düşen trafik yükü Göztepe - Çayırova arasında 30 kilometrelik yan yol düzenlemesiyle azaltılacak. Araç başına 12 dakika kazanılırken her yıl karbon emisyonu 20 ton azalacak.



KAVŞAK VE YOL DÜZENLEMELERİ

Trafik sıkışıklığının yaşandığı kavşak noktalarında 20 adet katlı kavşak ve 151 kavşak düzenlemeye tabi tutulacak.



Hizmet seviyesi düşük olan ve D100 karayolunda trafik yoğunluğu oluşturan Ataköy Kavşağındaki tıkanıklığı ortadan kaldıracak projeler hızla hayata geçirilecek.

Böylece, D100 Edirne-Ankara istikametlerindeki trafik akışı kesintisiz hale gelirken, Şirinevler ve

Ataköy bağlantı kolları çok daha konforlu olacak.



ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK 2 BÜYÜK HAMLE

LOJİSTİK MERKEZLERİYLE TRAFİK YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Esenler otogarı Eyüp İhsaniye mahallesine; Harem otogarı da TEM Kurtköy Kavşağı yakınına taşınacak.

Şehrin dışına, 6 yeni lojistik merkezi kurulacak. Bu projelerle şehir merkezine ağır vasıtaların girişi yeniden düzenlenerek trafik yükü azalacak.



METROBÜS HATTI UZATILACAK

Metrobüs filosuna her yıl 100 yeni araç, otobüs filosuna her yıl 250 yeni araç kazandırılacak.

Metrobüse yeni hatlar eklenecek. TÜYAP-Silivri metrobüs hattına kadar uzatılacak.



İSPARK'A %25 İNDİRİM, İLK YARIM SAAT ÜCRETSİZ

İstanbullunun otopark sorunu 250 bin araçlık yeni otopark projeleriyle çözülecek. Toplu taşımayı teşvik etmek için bu otoparklar ana duraklara yakın yerlere kurulacak

İspark ücretlerine %25 indirim yapılacak. İlk yarım saat ücretsiz olacak. İspark'a ait tüm otoparklara elektrikli araç şarj üniteleri kurulacak.

@Parket ile İstanbul'un tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak.



TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

İstanbul'un taksi sorununu çözmek için Merkezi Taksi Yönetim Sistemi hızlıca kurulacak.

- Taksilerin daha verimli olması için mevcut sistem değiştirilecek.

- Dijital verilerle bilimsel olarak gerçek taksi sayısı ihtiyacı belirlenecek.