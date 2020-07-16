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Twitter'ı kimler, neden hackledi? Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin A Haber'de açıkladı

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Giriş: 16.07.2020 23:22
Güncelleme:16.07.2020 23:23
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, aralarında ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, iş adamları Bill Gates ve Elon Musk ile Apple ve Uber'in de bulunduğu milyonlarca takipçili bazı Twitter hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Twitter'ı kimler, neden hackledi? Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin A Haber'de açıkladı
Twitter'ı kimler, neden hackledi? Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin A Haber'de açıkladı
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