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Tuzla'da ayakkabı fabrikasında yangın
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Tuzla'da ayakkabı fabrikasında yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesinde gece saatlerinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

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