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Emine Erdoğan Özbekistan'da açılışa katıldı: Özel çocuklar için eğitim merkezini ziyaret etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emine Erdoğan Özbekistan'da açılışa katıldı: Özel çocuklar için eğitim merkezini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'daki Çocuk Zirvesi'ne hitabının ardından rehabilitasyon merkezi ve okul öncesi eğitim kurumunun açılışına katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva ve kızı Shakhnoza Mirziyoyeva'nın eşlik ettiği Emine Erdoğan, merkezi gezerek özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendi. Rehabilitasyon bölümünde 2-18 yaş aralığındaki 100'den fazla çocuğa, okul öncesi eğitim bölümünde ise 2-7 yaş aralığındaki 150 çocuğa hizmet verilmesi planlanıyor.

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