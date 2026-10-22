Belediye yapmadı, iş vatandaşa düştü: Seyhan'da bozuk yollara vatandaş beton döktü

Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından onarılmadığı belirtilen yollar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sıcak havalarda toz, yağışlı günlerde ise çamur nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, yollardaki çukurlara beton dökerek çözüm bulmaya çalıştı. Bölge sakinleri, bozuk yolların kalıcı olarak onarılmasını istedi. Yaşananları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı görüntüledi.