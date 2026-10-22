-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Belediye yapmadı, iş vatandaşa düştü: Seyhan'da bozuk yollara vatandaş beton döktü
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Belediye yapmadı, iş vatandaşa düştü: Seyhan'da bozuk yollara vatandaş beton döktü

Adana'nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından onarılmadığı belirtilen yollar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sıcak havalarda toz, yağışlı günlerde ise çamur nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, yollardaki çukurlara beton dökerek çözüm bulmaya çalıştı. Bölge sakinleri, bozuk yolların kalıcı olarak onarılmasını istedi. Yaşananları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı görüntüledi.

Önceki Video
Emine Erdoğan Özbekistan'da açılışa katıldı: Özel çocuklar için eğitim merkezini ziyaret etti
Emine Erdoğan Özbekistan'da açılışa katıldı: Özel çocuklar için eğitim merkezini ziyaret etti
Özgür Özel’in milli basını susturma girişimine A Haber’den rest: "Uzaya da çıksanız haber yaparız"
Sonraki Video
Özgür Özel’in milli basını susturma girişimine A Haber’den rest: "Uzaya da çıksanız haber yaparız"
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar