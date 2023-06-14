14 Haziran 2023, Çarşamba
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Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...
Türkiye dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Ülkemizin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. ROKETSAN tarafından paylaşılan görüntüler nefes kesti. İşte Tayfun füzesinin test atışının görüntüleri…