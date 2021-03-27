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Türkiye'nin Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given isimli gemi kurtarmak için teklif ettiği gemi: Nene Hatun

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Giriş: 27.03.2021 14:25
Güncelleme:27.03.2021 14:25
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemiyi kurtarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 'talep olması halinde gönderebiliriz' dediği Türkiye’nin İlk Acil Müdahale Gemisi Nene Hatun havadan görüntülendi. 18 metre genişliğindeki gemide, 4 morg kabinli 20 kişilik hastane, helikopter pisti, dalgıç basınç odası bulunuyor.
Türkiye'nin ilk kurtarma gemisi Nene Hatun
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