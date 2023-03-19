19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi

Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2023 16:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve savunma sanayisinin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Keleşer, "Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin borusu ötecek." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Dünyadaki bor kaynaklarının yüzde 73'ü bizde." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan kritik tesisin açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan "Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar can derdinde. " dedi.
Enerjinin “Kızılelma”sı bor
Enerjinin “Kızılelma”sı bor
Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı
Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı
Cevherden mücevhere
Cevherden mücevhere
Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na şartlı destek
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek
6’lı koalisyonda çatlaklar derinleşiyor!
6’lı koalisyonda çatlaklar derinleşiyor!
O tarihleri işaret etti: Siyasal deprem olacak
O tarihleri işaret etti: Siyasal deprem olacak
Güçlendirilmiş pazarlık sistemi!
Güçlendirilmiş pazarlık sistemi!
Enerji Bakanı A Haber’de
Enerji Bakanı A Haber'de
İşte helikopter kazasının şifreleri!
İşte helikopter kazasının şifreleri!
İslahiye’de kalıcı konutların temeli atıldı
İslahiye'de kalıcı konutların temeli atıldı
Türkiye’nin borusu ötecek
"Türkiye’nin borusu ötecek"
MİT’ten PKK’nın kasasına operasyon!
MİT’ten PKK’nın kasasına operasyon!
Daha Fazla Video Göster