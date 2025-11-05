05 Kasım 2025, Çarşamba
Türkiye'nin iki lezzetine daha AB tescili! Gaziantep lahmacunu ve kaytaz böreği tescillendi
Türk mutfağının gurur tablosuna iki yeni lezzet eklendi. Avrupa Birliği, Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacununu coğrafi işaretle tescilledi. Gaziantep’te A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, usta Celal Adanacıoğlu ile birlikte bu tescilli yemekleri ekranlara taşıdı.