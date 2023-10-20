20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin etrafı tam 30 yıldır ateş çemberi! Çevredeki savaşlardan Türkiye nasıl etkilendi? | ANALİZ

Türkiye’nin etrafı tam 30 yıldır ateş çemberi! Çevredeki savaşlardan Türkiye nasıl etkilendi? | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2023 02:07
'"Coğrafya kaderdir" der İbn-i Haldun. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle tam 30 yıldır çevresinde patlak veren savaşlara tanık oluyor. Adeta bir ateş çemberinin içinde barışı sağlamaya çalışıyor. Geldiğimiz süreçte Türkiye, çevresindeki o ateş çemberine rağmen bölgedeki güç dengelerini değiştirerek, önemli bir aktör haline geldi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, son 30 yılda Türkiye'nin yanında gerçekleşen savaşları anlatan kısa bir analiz belgesel hazırladı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin çevresi ateş çemberi
Türkiye’nin çevresi ateş çemberi
Biden saat 3’te ne açıklayacak?
Biden saat 3’te ne açıklayacak?
Katillerin saldırısında yaralanan çocuklar
Katillerin saldırısında yaralanan çocuklar
Katil İsrail’in saldırında Hristiyanlar yaralandı
Katil İsrail’in saldırında Hristiyanlar yaralandı
ABD’nin hazırlığı hangi savaş için?
ABD’nin hazırlığı hangi savaş için?
A Haber’de yürekleri dağlayan sözler
A Haber'de yürekleri dağlayan sözler
ABD katil İsrail’e atılan füzeleri önledi
ABD katil İsrail'e atılan füzeleri önledi
İsrail bombardımanında kiliseye sığınanlar yaralandı
İsrail bombardımanında kiliseye sığınanlar yaralandı
Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi?
Katil İsrail'in kara katliamı planı bu gece mi?
Karadan katliam bu gece mi?
Karadan katliam bu gece mi?
Yeter dön artık yüzünü! Acının sombolü...
Yeter dön artık yüzünü! Acının sombolü...
Katil ordusunun yanında!
Katil ordusunun yanında!
Daha Fazla Video Göster