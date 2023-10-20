20 Ekim 2023, Cuma
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Türkiye’nin etrafı tam 30 yıldır ateş çemberi! Çevredeki savaşlardan Türkiye nasıl etkilendi? | ANALİZ
'"Coğrafya kaderdir" der İbn-i Haldun. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle tam 30 yıldır çevresinde patlak veren savaşlara tanık oluyor. Adeta bir ateş çemberinin içinde barışı sağlamaya çalışıyor. Geldiğimiz süreçte Türkiye, çevresindeki o ateş çemberine rağmen bölgedeki güç dengelerini değiştirerek, önemli bir aktör haline geldi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, son 30 yılda Türkiye'nin yanında gerçekleşen savaşları anlatan kısa bir analiz belgesel hazırladı...