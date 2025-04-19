Türkiye’nin denizlerdeki gücü: Mavi vatan! Mekansal planlama çalışması tamamlanıyor

Denizler için bir 'Master plan' olan deniz mekânsal planlama, cumhurbaşkanlığı himayesinde kurumlar arası koordinasyonla hayata geçiriliyor. Plan, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını koruma, denizleri verimli kullanma ve çevresel dengeyi gözetme hedeflerini bir araya getiriyor. KKTC’nin de benzer çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

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