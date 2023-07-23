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Türkiye'nin AB üyelik süreci! Vize serbestisi için 72 kriterden 66'sı tamamlandı

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 15:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Vilnius zirvesindeki kritik çıkışı sonrası Ankara-Brüksel hattında "AB üyeliği" çalışmaları hız kazandı. Türkiye, vize serbestisi için gereken 72 kriterden 66'sını tamamladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.
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