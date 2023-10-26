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Türkiye’den Gazze’ye yardım: MSB: Bugüne kadar 9 uçakla 213 ton yardım gönderildi

A Haber
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Giriş: 26.10.2023 13:01
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ile insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim’de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır’a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Bu vesileyle İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhâl sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir” diye konuştu.
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