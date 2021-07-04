04 Temmuz 2021, Pazar
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Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı? İşte son veriler...
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı. Peki, Türkiye'de ilk günden bu yana ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
TOPLAM DOZ AŞI
Aşılama sürecinden bugüne uygulanan toplam aşı sayısı ise 52.625.956 oldu.
1. VE 2. DOZ AŞI RAKAMLARI
Birinci doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 35.891.830 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı da 15.664.867 olarak kayıtlara geçti.