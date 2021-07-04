Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı? İşte son veriler...

Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı. Peki, Türkiye'de ilk günden bu yana ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

TOPLAM DOZ AŞI

Aşılama sürecinden bugüne uygulanan toplam aşı sayısı ise 52.625.956 oldu.

1. VE 2. DOZ AŞI RAKAMLARI

Birinci doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 35.891.830 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı da 15.664.867 olarak kayıtlara geçti.