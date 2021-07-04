04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı? İşte son veriler...

Türkiye'de ne kadar 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı? İşte son veriler...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2021 20:14
Güncelleme:04.07.2021 20:17
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı. Peki, Türkiye'de ilk günden bu yana ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

TOPLAM DOZ AŞI

Aşılama sürecinden bugüne uygulanan toplam aşı sayısı ise 52.625.956 oldu.

1. VE 2. DOZ AŞI RAKAMLARI

Birinci doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 35.891.830 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı da 15.664.867 olarak kayıtlara geçti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'Katar' ortaklığı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'Katar' ortaklığı
Türkiye'de bugün ne kadar aşı yapıldı
Türkiye'de bugün ne kadar aşı yapıldı
Başkan Erdoğan'dan minik Elanur'u sevindiren hediye
Başkan Erdoğan'dan minik Elanur'u sevindiren hediye
Kenevir yasağındaki gerçek ne?
Kenevir yasağındaki gerçek ne?
Türkiye'yi batıranlar yeniden sahnede!
Türkiye'yi batıranlar yeniden sahnede!
Tosuncuk'un avukatı: Henüz ifade vermedi
Tosuncuk'un avukatı: Henüz ifade vermedi
Bakan Koca'dan önemli açıklama
Bakan Koca'dan önemli açıklama
İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...
İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...
Bayramda kısıtlama olacak mı?
Bayramda kısıtlama olacak mı?
Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
CHP'li belediyede kamera yolsuzluğu
CHP'li belediyede kamera yolsuzluğu
Neden yalan terörü?
Neden yalan terörü?
Daha Fazla Video Göster