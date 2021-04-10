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Türkiye’de koronavirüs tedbirleri! Bugün 58 ilde sokak kısıtlaması var!
Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. O iller kategorisine İstanbul da Sağlık Bakanlığı’nın son haritayı açıklamasıyla girmişti. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul'daki son durumu aktardı. Tabi hafta sonları sabah 05 akşam 21 saatleri arasında kısıtlamadan muaf sarı kategorideki illerimiz var. Onlardan biri olan Diyarbakır. Gelişmeleri Sinan Yılmaz anlattı.