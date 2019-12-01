Türkiye'de esrarengiz ajan ölümleri! Sır ölümlerin perde arkasında ne var?

İngiliz ajan Le Mesruier’in ardından İranlı Mesut Mevlevi’nin de ölümü neler oluyor sorusunu akıllara getirdi. İki ismin de ortak özelliğini istihbarat örgütleriyle bağlantılarının olması dikkat çekti. Esrarengiz ölümlerle ilgili İstihbarat Uzmanı Ali Burak Darıcılı, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Darıcı, “Bu ölümlerin normal olmadığı muhakkak. İstihbarat servisleri tarafından finanse edilen, bünyelerinde istihbarat ajanları barındıran kuruluşlarda yer alıyor bu iki öldürülen isim de. Üst üste gelen bu şüpheli ölümlerin gerçekleşmesi aslında bu tür faaliyetlerin özellikle Suriye krizi ile beraber son derece yoğunlaştığının Suriye’ye yönelik batılı servislerin önemli faaliyetlerinin de İstanbul merkez tutularak gerçekleştirildiğinin açıkça göstergesi. Vakaların normal olmadıkları veya intihar süsü verilerek infaz edildiği, bir iç hesaplaşmanın söz konusu olduğu kuvvetle muhtemel” ifadelerini kullandı. İşte Darıcılı’nın açıklamaları...