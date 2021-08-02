02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye'de 73 milyon doz aşı yapıldı? İstanbul'da son durum ne?
Türkiye'de 73 milyon doz koronavirüs aşısı uygulaması yapıldı. Peki İstanbul’da durum ne? Kaç kişiye aşı yapıldı? Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber canlı yayınında anlattı.