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Türkiye'de 73 milyon doz aşı yapıldı? İstanbul'da son durum ne?

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 11:38
Güncelleme:02.08.2021 11:43
Türkiye'de 73 milyon doz koronavirüs aşısı uygulaması yapıldı. Peki İstanbul’da durum ne? Kaç kişiye aşı yapıldı? Tüm detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit A Haber canlı yayınında anlattı.
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