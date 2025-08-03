“Türkiye Yüzyılı” vizyonu neyi amaçlıyor? | ANALİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu cumhuriyetin yüzüncü yılının bir kutlama teması değildi yalnızca. Türk milletinin birliği, ekonomik kalkınması, kültürel kimliği ve stratejik bağımsızlığı için kapsamlı bir yol haritasıydı aynı zamanda. Detaylar bu konuyu tüm yönleriyle mercek altına aldığımız analiz haberimizde...

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