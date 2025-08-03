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Türkiye Yüzyılı vizyonu neyi amaçlıyor? | ANALİZ

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu neyi amaçlıyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.08.2025 16:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu cumhuriyetin yüzüncü yılının bir kutlama teması değildi yalnızca. Türk milletinin birliği, ekonomik kalkınması, kültürel kimliği ve stratejik bağımsızlığı için kapsamlı bir yol haritasıydı aynı zamanda. Detaylar bu konuyu tüm yönleriyle mercek altına aldığımız analiz haberimizde...
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Türkiye Yüzyılı vizyonu neyi amaçlıyor? | ANALİZ
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