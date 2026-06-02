Türkiye yeni haftada kavrulacak! Çöl sıcakları kapıda: Meteoroloji'den kritik sağanak ve sel uyarısı

Türkiye, Nisan ve Mayıs aylarında aldığı yoğun yağışların ardından Haziran ayı ile birlikte aşırı sıcakların etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanları, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacağını bildirirken; İç ve Doğu Anadolu bölgeleri için ise gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu detayları ve uzmanların kritik uyarıları...