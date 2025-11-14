Türkiye yastayken Yunanistan’dan skandal paylaşım!

Türkiye, uçak kazasında şehit olan askerlerinin yasını tutarken dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Ancak Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden tepki çeken bir paylaşım geldi. Türkiye yas içindeyken, Yunan Hava Kuvvetleri “Günün Fotoğrafı” başlığıyla C-130 uçaklarının görüntülerini paylaştı. Ankara’dan bu paylaşıma sert tepki yükseldi. Yunanistan’dan son gelişmeleri İlhan Tahsin aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN