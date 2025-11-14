14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye yastayken Yunanistan'dan skandal paylaşım!
Türkiye yastayken Yunanistan’dan skandal paylaşım!

Türkiye yastayken Yunanistan'dan skandal paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 11:29
Türkiye, uçak kazasında şehit olan askerlerinin yasını tutarken dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Ancak Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden tepki çeken bir paylaşım geldi. Türkiye yas içindeyken, Yunan Hava Kuvvetleri “Günün Fotoğrafı” başlığıyla C-130 uçaklarının görüntülerini paylaştı. Ankara’dan bu paylaşıma sert tepki yükseldi. Yunanistan’dan son gelişmeleri İlhan Tahsin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye yastayken Yunanistan’dan skandal paylaşım!
Türkiye yastayken Yunanistan’dan skandal paylaşım!
Türkiye yastayken Yunanistan'dan skandal paylaşım!
Tüm sırrı karakutu çözecek!
Tüm sırrı karakutu çözecek!
Şehit Emre Mercan’a veda
Şehit Emre Mercan'a veda
Çirkin paylaşım ve Rum meselesi
Çirkin paylaşım ve Rum meselesi
20 şehit için tören! Kahramanlara veda
20 şehit için tören! Kahramanlara veda
Türkiye şehitlerini uğurluyor!
Türkiye şehitlerini uğurluyor!
Özgür Özel’den aday benim mesajı mı?
Özgür Özel'den "aday benim" mesajı mı?
Bakan Tunç’tan Rojin için diplomatik temas!
Bakan Tunç'tan Rojin için diplomatik temas!
Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze’den taziye mesajı
Gürcistan Altyapı Bakanı Sokhadze'den taziye mesajı
Şehitlerimizin naaşı tören alanına götürüldü
Şehitlerimizin naaşı tören alanına götürüldü
Hırvatistan’da yangın söndürme uçağı nasıl düştü?
Hırvatistan'da yangın söndürme uçağı nasıl düştü?
Stüdyoda sessizlik! Gazeteciler konuşamadı
Stüdyoda sessizlik! Gazeteciler konuşamadı
Daha Fazla Video Göster