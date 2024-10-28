Türkiye tek yürek oldu! Savunma sanayisine destek yağmuru

TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısının ardından türkiye tek yürek oldu. Öyle ki Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yapılan bağış sayısı son günlerde artış gösterdi. Yapılan bağışların yanında duygu dolu mesajlar da dikkat çekti. İşte o mesajlar...

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