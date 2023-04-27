27 Nisan 2023, Perşembe
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Türkiye son 20 yılda Çevre ve Şehircilik alanında neler yapıldı?
Türkiye 3 Kasım 2002’de hizmet siyaseti ile tanıştı. AK Parti iktidar olmasından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden ülke 20 yılda asırlık değişimlere şahit oldu. “Yapamayız” psikolojisi kırıldı geri kalınmışlık vizyonu sökülüp atıldı. Ülkede her alanda devrim gibi yenilikler yapıldı. İşte Çevre ve Şehirlik alanında Türkiye’de yapılanlar…