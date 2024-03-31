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Türkiye sandık başında! Sandıklar ne zaman kapanacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 15:53
Yüksek Seçim Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni yakından takip ediyor. 32 ilde 00.07'de başlayan oy verme işlemi saat 16'da sona erecek. Batı’da ise oy verme işlemleri 17.00’de bitecek.
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