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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımı!

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımı!

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 15:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed ile normalleşme konusunda olumlu sinyaller vermişti. Bu noktada Türkiye-Suriye normalleşmesi neden önemli? Bu normalleşme adımı olumlu sonuçlanabilir mi? Neticesi ne olur? Tüm bu sorulara yanıt aradığımız Analiz haberimiz…
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