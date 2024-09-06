Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed ile normalleşme konusunda olumlu sinyaller vermişti. Bu noktada Türkiye-Suriye normalleşmesi neden önemli? Bu normalleşme adımı olumlu sonuçlanabilir mi? Neticesi ne olur? Tüm bu sorulara yanıt aradığımız Analiz haberimiz…

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