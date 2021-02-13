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Türkiye genelinde 56 saatlik kısıtlama! Kısıtlamada İstanbul’da son durum ne? Kimler kısıtlamadan muaf?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2021 10:25
İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasında işlek meydanlar sessiz kaldı, ekipler kısıtlama denetiminde. Sokak kısıtlaması pazartesi saat 05'e kadar sürecek Kimler kısıtlamadan muaf? Hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde İstanbul nasıl bir sabaha uyandı? Kentin en işlek meydanlarından Eminönü'de son durumu A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.


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