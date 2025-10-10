10 Ekim 2025, Cuma

Türkiye Gazze’de ne görev alacak? Ateşkesi Türkiye nasıl denetleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 14:47
ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planı için Mısır'da yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile Türkiye'nin Gazze'de ne görev alacağı da merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya ilgili değerlendirmelerde bulundu.
