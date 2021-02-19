Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için harekete geçti

Son dakika haberine göre Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarının korunması amacıyla, uluslararası hukuk şirketi 'Arnold Porter' ile anlaşma imzalandı. Şirket, Türkiye'nin ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti verecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter ile anlaşma imzaladı.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

UÇAKLAR FİİLEN VERİLMEDİ

Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.