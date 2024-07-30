30 Temmuz 2024, Salı
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Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme süreci! Özel temsilciler hangi konularda mutabık kaldı?
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin özel temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan, beşinci toplantısını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, özel temsilcilerin daha önce de anlaşmaya varılan hususları teyit ettiği belirtildi.