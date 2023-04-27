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Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor! Berat Albayrak kitabında anlatıyor: 65 yıllık rüya: Nükleer Enerji

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Giriş: 27.04.2023 11:43
Türkiye enerjide hayallerinin temelini attı. Şimdi ise atılan temeller meyvelerini vermeye başladı. 65 yıllık nükleer enerji rüyası gerçekleşiyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesi, tüm tehditlere rağmen devreye alınacak.
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