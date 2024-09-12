12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlattı

Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2024 11:14
Güncelleme:12.09.2024 11:14
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, "Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Cevdet Yılmaz’dan Narin açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan "Narin" açıklaması
Sır perdesi A Haber’de aralanıyor
Sır perdesi A Haber'de aralanıyor
50 ilde Narkoçelik-38 operasyonu
50 ilde "Narkoçelik-38" operasyonu
Kongre süreci resmen başladı!
Kongre süreci resmen başladı!
4 duruşma salonu hazırlandı
4 duruşma salonu hazırlandı
İşte cinayetin işlendiği ahır
İşte cinayetin işlendiği ahır
Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…
"Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…"
A Haber Narin’in öldürüldüğü noktada!
A Haber Narin'in öldürüldüğü noktada!
Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı!
Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı!
Narin’in tutuklu olmayan amcası A Haber’e konuştu
Narin'in tutuklu olmayan amcası A Haber'e konuştu
Sekülerliğin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
"Sekülerliğin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar"
Daha Fazla Video Göster