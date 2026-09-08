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Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı
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AA

Türk Yıldızları Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mısır'da gerçekleştirilen "El Alamein International Airshow" kapsamında Mısır Piramitleri'nin üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

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