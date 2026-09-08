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Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında son durum: Sır e-posta ve kayıp notlar mercek altında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında son durum: Sır e-posta ve kayıp notlar mercek altında

FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra yeni gelişmeler yaşandı. Dosyada dikkat çeken başlıklar arasında sır e-posta, Kozinoğlu'nun notları ve geçmişte araştırılmadığı öne sürülen iddialar yer alıyor. Bilinmeyen detayları A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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