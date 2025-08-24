24 Ağustos 2025, Pazar

Türk siyasetinin "muhalefet" sorunu! Gerçek muhalefet nasıl olmalı? | ANALİZ
Türk siyasetinin muhalefet sorunu! Gerçek muhalefet nasıl olmalı? | ANALİZ

Türk siyasetinin “muhalefet” sorunu! Gerçek muhalefet nasıl olmalı? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 13:08
Tek sesli bir türkü değil, bir orkestra ahengidir demokrasi. Şef konumundaki iktidar elini kaldırdığında, muhalefet de o ahengi bozmadan eksik notayı tamamlar. Yanlışı düzeltir. Bazen sert olsa da hakikatin sesi olur daima. İşte tam olarak budur gerçek muhalefet. Detaylar bu konuyu mercek altın aldığımız analiz haberimizde...
