Türk siyasetinin “muhalefet” sorunu! Gerçek muhalefet nasıl olmalı? | ANALİZ

Tek sesli bir türkü değil, bir orkestra ahengidir demokrasi. Şef konumundaki iktidar elini kaldırdığında, muhalefet de o ahengi bozmadan eksik notayı tamamlar. Yanlışı düzeltir. Bazen sert olsa da hakikatin sesi olur daima. İşte tam olarak budur gerçek muhalefet. Detaylar bu konuyu mercek altın aldığımız analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN