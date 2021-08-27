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Türk polisinin vazgeçilmezi oldu! İşte jammer timi

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Giriş: 27.08.2021 13:49
Güncelleme:27.08.2021 14:32
Jammer ekibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonlarında kilit rol üstleniyor. Jammer ekibi, 1 Mayıs 2021'de göreve başladı. Ekipte en çok ASELSAN'ın geliştirdiği sırt tipi sinyal karıştırıcıları taşıyan polisler dikkat çekiyor. İstanbul emniyetinin çeşitli birimlerinde 50 sırt tipi sinyal karıştırıcı bulunuyor. Kullanıma hazırlamak için yaklaşık iki dakikalık bir kurulum gerektiren sırt tipi sinyal karıştırıcı, özel bir ekipmanla giyiliyor.
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