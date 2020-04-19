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19.04.2020

Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı | Video

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenliklerine Türk Sahil Güvenlik botları müdahale etti. Yunan botları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri getirilen düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot sevk edildi.Türk Sahil Güvenlik botu Türk karasularında 3 Yunan Sahil Güvenlik botunun olduğunu tespit etti ve taktik manevralar yapmaya başladı.Olayın ardında hızlı bir şekilde bölgeye 5 Türk Sahil Güvenlik botu daha intikal etti ve Yunan unsurları başarılı bir operasyon ile Türk karasularından Türk botları tarafından kovalanarak çıkarıldı.Bu gergin anlar ise kameralara yansıdı. Türk Sahil Güvenlik botlarının karasuyu ihlali yapan Yunan botlarını koşturması dikkatleri çekti. Yunan unsurlarının 1.42 mil Türk karasularını ihlal ettiği öğrenildi.Denizde mahsur kalan 10 düzensiz göçmen kurtarılarak, karasu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.

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