Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf' Çin'e gitti! A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs (coronavirüs) nedeniyle dünya kırmızı alarmda geçti. Ülkeler Çin’de yaşayan vatandaşlarını tahliye çalışmalarına başladı. Türkiye’den Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M askeri kargo uçağı 35 Türk’ü getirmek için bölgeye gitti. Peki, A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un teknik Özellikleri neler? İşte TSK'ya ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un içinden görüntüler...

Çin'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azerbaycanlı, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlanan kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etti.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

ÜRETİMDE TUSAŞ DA YER ALIYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileriyle birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.

A400M uçağının ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal komponentlerinin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan kanatçık (aileron) ve sürat frenlerinin (spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ'ın mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.





MOTORDA TEI ALT YÜKLENİCİ

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 kullanılıyor. Motor konusunda EPI'nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de yer alıyor.

A400M KARGO UÇAĞI 'KOCA YUSUF'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Mürettebat: 3 ( pilot,yardımcı pilot ve yükleme sorumlusu)

Kapasite: 37.000 kg 116 asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman

Uzunluk: 45,1 m

Kanat Açıklığı: 42,4 m

Yükseklik: 14,7 m

Boş Ağırlık: 76.5 ton

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 141 ton

Yakıt Kapasitesi: 50.5 ton

Maksimum İniş Ağırlığı: 122 ton

Güç Grubu: 4 xEuroprop TP400-D6 turboprop motor (herbiri 11,060 hp)

Pervaneler: 8 Pal – 5.3 metre çapında

Seyir Sürati: 780 km (421 kn)

Menzil: 37 ton ile 3.298km

30 ton faydalı yükle 4.540km

20 ton faydalı yükle 6.390km

Boş Uçak Menzili: 8.170km

Azami irtifası: 11.300m (37.000ft)

Taktik Kalkış Mesafesi: 980 metre

Taktik İniş Mesafesi: 770 metre

Dönme yarıçapı (yerde): 28.6 metre