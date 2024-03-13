13 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Turgut Altınok'tan emeklilere ulaşım müjdesi: Hepsi ücretsiz olacak
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükiehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, meydanlara damgasını vurdu. 7'den 70'e herkesi kapsayan projeleriyle gönüllerde taht kuran Altınok'un emeklilere ücretsiz ulaşım müjdesi vatandaşı çok sevindirdi. Altınok seçildikleri takdirde "Emeklilerimizle ilgili yeni yapacağımız bir şey anlatayım. Ankara'daki emeklilerimiz ulaşımdan ücretsiz istifade edecekler. Bütün emeklilerimiz istifade edecekler. Emekli olan vatandaşımız günün her saatinde metro dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." ifadelerini kullandı.