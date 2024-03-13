Turgut Altınok'tan emeklilere ulaşım müjdesi: Hepsi ücretsiz olacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükiehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, meydanlara damgasını vurdu. 7'den 70'e herkesi kapsayan projeleriyle gönüllerde taht kuran Altınok'un emeklilere ücretsiz ulaşım müjdesi vatandaşı çok sevindirdi. Altınok seçildikleri takdirde "Emeklilerimizle ilgili yeni yapacağımız bir şey anlatayım. Ankara'daki emeklilerimiz ulaşımdan ücretsiz istifade edecekler. Bütün emeklilerimiz istifade edecekler. Emekli olan vatandaşımız günün her saatinde metro dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." ifadelerini kullandı.