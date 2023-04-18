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TSK teröristlerin "kale"sine girdi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 14:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de katıldığı programda Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesinde Çemçö adı verilen ve terör örgütünün "sözde kale" olarak gördüğü girilemez denilen mağaraya girdiğini açıkladı.
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