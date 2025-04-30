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TSK doğal afetlere karı daima hazır! 30 bin Mehmetçik deprem için eğitildi

TSK doğal afetlere karı daima hazır! 30 bin Mehmetçik deprem için eğitildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 13:29
Doğal afetlere müdahale için Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 30 bin asker eğitildi. Afet durumunda yağma olaylarına karşı bölge emniyeti için 20 bin asker görevlendirilirken emir geldiği ilk anda 10 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı için ekipman hazırlandı. Öte yandan yurt dışındaki afetlere yardım amacıyla yabancı dil bilen 5 tim kuruldu.
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TSK doğal afetlere karı daima hazır! 30 bin Mehmetçik deprem için eğitildi
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