TSK doğal afetlere karı daima hazır! 30 bin Mehmetçik deprem için eğitildi

Doğal afetlere müdahale için Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 30 bin asker eğitildi. Afet durumunda yağma olaylarına karşı bölge emniyeti için 20 bin asker görevlendirilirken emir geldiği ilk anda 10 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı için ekipman hazırlandı. Öte yandan yurt dışındaki afetlere yardım amacıyla yabancı dil bilen 5 tim kuruldu.

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